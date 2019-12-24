Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaştı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan Ivanovic, Baskonia ile anlaştı, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yollarını ayırdığı Karadağlı başantrenör Dusko Ivanovic, THY Avrupa Ligi'nde yer alan İspanya temsilcisi Baskonia ile anlaştı.

Baskonia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Karadağlı başantrenör, sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak.

Ivanovic yönetimindeki Baskonia, THY Avrupa Ligi'nde 26 Aralık Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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