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Beşiktaş Sompo Sigorta'dan pota altına takviye

30 dakika önce

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş'ı transfer etti.

Beşiktaş Sompo Sigorta'dan pota altına takviye, System.String[]

Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş'ı transfer etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada 32 yaşındaki Oğuz Savaş ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen'de forma giyen 2,12 metre boyundaki Oğuz Savaş, basketbola Ülkerspor altyapısında başladı. 2003-2004 sezonunda Yeşilyurt'ta forma giydikten sonra 2004-2006 yıllarında Ülkerspor'da görev alan deneyimli basketbolcu, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2015'e kadar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Oğuz, 2015-2016'da Darüşşafaka Tekfen'in kadrosuna dahil oldu.

Oğuz Savaş, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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