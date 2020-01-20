Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında yarın Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında yarın Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak. Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısı bulunan Falco ise 5. sırada yer alıyor. .

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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