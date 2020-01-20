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Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak
6 saat önce
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında yarın Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 12. hafta maçında yarın Macaristan'ın Falco ekibine konuk olacak.
Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısı bulunan Falco ise 5. sırada yer alıyor.
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