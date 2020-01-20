Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak

Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısı bulunan Falco ise 5. sırada yer alıyor.