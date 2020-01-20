Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak

6 saat önce

Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak, System.String[]

Szombathely kentindeki Savaria Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.


D Grubu'nda 5 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısı bulunan Falco ise 5. sırada yer alıyor.

Szombathely, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor
Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Sompo Sigorta, Falco'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]