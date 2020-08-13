Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Avrupa Kupası'nda yer alacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020-21 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020-21 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı. Açıklamaya göre; Beşiktaş Sompo Sigorta gelecek sezon kupada ülkemizi temsil edecek. FIBA Avrupa Kupası'na 2020-21 sezonunda toplam 16 kulübün katılımı onanırken, 20 farklı ulusal federasyon ve ligin temsil edildiği Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nden en fazla 11 kulübün daha katılabileceği açıklandı. Geçmiş sezonlara göre daha düşük olan kulüp sayısı nedeniyle, FIBA Avrupa Kupası düzenlemelerinde öngörülen normal sezon müsabaka formatı, üç veya dört takımdan oluşan yedi grup şeklinde değiştirildi. Değişiklik FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ek olarak hiçbir eleme müsabakası oynanmayacak ve katılan tüm takımlar normal sezondan başlayacak.Normal sezon için katılımı onaylanan kulüpler şu şekilde: Kapfenberg Bulls (

Geçmiş sezonlara göre daha düşük olan kulüp sayısı nedeniyle, FIBA Avrupa Kupası düzenlemelerinde öngörülen normal sezon müsabaka formatı, üç veya dört takımdan oluşan yedi grup şeklinde değiştirildi. Değişiklik FIBA Avrupa İcra Komitesi tarafından oy birliğiyle onaylandı. Ek olarak hiçbir eleme müsabakası oynanmayacak ve katılan tüm takımlar normal sezondan başlayacak.Normal sezon için katılımı onaylanan kulüpler şu şekilde: Kapfenberg Bulls ( Avusturya )Borisfen ( Belarus )BC Rilski Sportist ( Bulgaristan )Körmend ( Macaristan )Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)Ironi Ness Ziona ( İsrail )Pallacanestro Reggiana ( İtalya )KK Mornar Bar ( Karadağ Heroes Den Bosch Hollanda )BM Slam Stal SA Ostrow Wlkp ( Polonya )CSU Sibiu ( Romanya )CSM Oradea (Romanya)BC Parma Rusya )Beşiktaş Sompo Sigorta ( Türkiye )BC Kyiv-Basket ( Ukrayna )BC Prometey (Ukrayna)FIBA Avrupa Kupası 2020-21 normal sezonu kura çekimi 18 Ağustos Salı günü Almanya 'nın Münih kentinde yapılacak.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:38

Kaynak: DHA

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