Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak

7 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile aynı performansı gösteren Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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