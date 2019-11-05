Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa ile karşılaşacak
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Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:32 Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Happy Casa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
D Grubu'ndaki 3 maçın sadece birini kazanan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta ile aynı performansı gösteren Happy Casa ise averajla 7. sırada yer alıyor.
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