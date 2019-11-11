Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak

7 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.

BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki ilk 4 maçında sadece bir kez kazanabilen ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 8 takımlı grupta 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın yarınki rakibi Falco ise ikişer galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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