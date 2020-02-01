Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68

SALON Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 32-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar oldu.