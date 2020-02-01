Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68 - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68

6 saat önce

SALON Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı HekimoğluBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5GALATASARAY DOĞA...

Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68, System.String[]

SALON Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8

1'İNCİ PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 32-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar oldu.


Galatasaray, Beşiktaş, Akpınar, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:41 Kaynak: DHA
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