Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.

basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit etti
Yargıtay'dan emsal karar! 'Lan' demek tazminat sebebi sayıldı Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, kangalların hışmına uğradı Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:36:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]