Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.