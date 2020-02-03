Son Dakika › Spor › Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta, JDA Dijon ile deplasmanda karşılaşacak
6 saat önce
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.
İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak.
Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.
Son Dakika Dorukhan Toköz, sevgilisi Cansu Gezer'i tehdit etti Yargıtay'dan emsal karar! 'Lan' demek tazminat sebebi sayıldı Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, kangalların hışmına uğradı Rıdvan Dilmen'den Bakan Cahit Turhan'a tepki: Cumhurbaşkanını zor durumda bırakıyorsunuz