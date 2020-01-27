Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Neptunas!

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.



D Grubu'nda çıktığı 12 maçın 6'sını kazanıp, 6'sında mağlup olan siyah-beyazlı takım, 4. sırada bulunuyor. Neptunas ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.



Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Fransa'nın JDA Dijon takımının çıkmayı garantilediği grupta ilk 4'te yer alarak play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.



