Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Neptunas! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Neptunas! - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Neptunas!

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Neptunas!, System.String[]

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.


D Grubu'nda çıktığı 12 maçın 6'sını kazanıp, 6'sında mağlup olan siyah-beyazlı takım, 4. sırada bulunuyor. Neptunas ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.


Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Fransa'nın JDA Dijon takımının çıkmayı garantilediği grupta ilk 4'te yer alarak play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.


Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:46 
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