Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Zaragoza
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında yarın İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Sigorta Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasında yarın İspanya ekibi Casademont Zaragoza'yla İstanbul'da karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında Yunanistan deplasmanında PAOK'u 69-60 mağlup etmişti. Casademont Zaragoza ise Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 85-71 kaybetmişti.
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