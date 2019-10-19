Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti

Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti

47 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev alan Sabahattin Can'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Sabahattin Can, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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