Beşiktaş Sompo Sigorta, Sabahattin Can Göndür'ü transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:06 Kaynak: AA
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Sompo Sigorta, 24 yaşındaki basketbolcu Sabahattin Can Göndür'ü kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyun kurucu pozisyonunda görev alan Sabahattin Can'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Sabahattin Can, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
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