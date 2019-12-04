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Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında farklı yenildi

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)Beşiktaş Sompo Sigorta: Djurisic 2, Samet Geyik 6, Gotcher 8, McKissic 5, Theodore 19, Ömer Utku Al 2, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı 12, İsmet Akpınar 9, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş...

Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında farklı yenildi, System.String[]

Salon: BJK Akatlar


Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)


Beşiktaş Sompo Sigorta: Djurisic 2, Samet Geyik 6, Gotcher 8, McKissic 5, Theodore 19, Ömer Utku Al 2, Oğuz Savaş, Burak Yıldızlı 12, İsmet Akpınar 9, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı, Can Turgut 2


JDA Dijon: Chassang 11, Julien 2, Loum 19, Sulaimon 4, Ulmer 23, Holston 15, Solomon 16, Leloup 5, Radnic 3, Dorez


1. periyot: 19-17


Devre: 37-38


3. periyot: 52-65


5 faulle çıkan: 37.39 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)


Müsabakanın ilk 3 dakikasında 9-0'lık seri bulan siyah-beyazlı ekip, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın ilk çeyreğini Beşiktaş Sompo Sigorta, 19-17 önde tamamladı.


Karşılaşmanın 11. dakikasında 19-19 beraberliği yakalayan rakibi karşısında üstünlüğü yeniden alan Beşiktaş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Uzun süre üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son saniye basketine engel olamayınca devre arasına 38-37 geride girdi.


İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım, 25. dakikayı 12 sayılık fark yakaladı: 43-55. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 65-52 geride kapattı.


Beşiktaş, son çeyreğin başında JDA Dijon'un üst üste bulduğu basketleri engelleyemeyince 33. dakikada fark 23 sayıya (52-75) çıktı. Siyah-beyazlıların konsantrasyonunun kaybolduğu bölümde skor bulmaya devam eden Fransız ekibi, 38. dakikada farkı 32 sayıya (58-90) taşıdı. İyi oyununu sürdüren ve son dakikada 98-63'lük skorla 35 sayılık fark yakalayan JDA Dijon, sahadan 98-65 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, D Grubu'ndaki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Fransız ekibi ise 5. galibiyetini elde etti.


Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 10 Aralık Salı günü Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

Hırvatistan, Litvanya, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:35 
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