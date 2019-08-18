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Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu açtı

11 dakika önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi'nde başantrenör Dusko Ivanovic yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yapan siyah-beyazlı takımın, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirecek Beşiktaş Sompo Sigorta, 21 Ağustos'ta Kartepe'de hazırlıklara devam edecek. Siyah-beyazlı ekip 5-8 Eylül tarihlerinde TOFAŞ, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan ve Monaco'nun yer alacağı GSA-Smart Casual Cup 2019'da mücadele edecek.
Fransa'da 12-15 Eylül'de Pro Stars Basketbol Turnuvası'na katılacak siyah-beyazlı takım; Maccabi Tel Aviv, Le Mans, Cholet Basket, Strasbourg ve Metropolitans 92 takımları ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar son olarak 18-21 Eylül'de TUBAD Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma ile karşılaşacak.
basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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