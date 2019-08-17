Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu yarın açıyor!
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu yarın açıyor!

17 dakika önce

Yeni sezon öncesinde Jordan Theodore, Shaq McKissic, Nemanja Djurisic, James Michael McAdoo ve İsmet Akpınar ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı, Ömer Utku Al ve Samet Geyik ile sözleşme yeniledi.

Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu yarın açıyor!, System.String[]
Yeni sezon öncesinde Jordan Theodore, Shaq McKissic, Nemanja Djurisic, James Michael McAdoo ve İsmet Akpınar ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı ekip, Burak Can Yıldızlı, Ömer Utku Al ve Samet Geyik ile sözleşme yeniledi.

Altyapıdan A takıma yükselen Can Kaan Turgut, Ege Cem Sun ve Çağdaş Kayabaşı da sezon öncesi kampında yer alacak.

Çalışmalarının ilk etabını İstanbul'da gerçekleştirecek Beşiktaş Sompo Sigorta, 21 Ağustos'ta Kartepe'de hazırlıklara devam edecek. Siyah-beyazlı ekip 5-8 Eylül tarihlerinde TOFAŞ, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan ve Monaco'nun yer alacağı GSA-Smart Casual Cup 2019'da mücadele edecek.

Fransa'da 12-15 Eylül'de Pro Stars Basketbol Turnuvası'na katılacak siyah-beyazlı takım; Maccabi Tel Aviv, Le Mans, Cholet Basket, Strasbourg ve Metropolitans 92 takımları ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar son olarak 18-21 Eylül'de TUBAD Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma ile karşılaşacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Jordan Theodore, Beşiktaş, Akpınar, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz
Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi! Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:25:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta sezonu yarın açıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]