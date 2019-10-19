Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82

Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82

29 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Halil BaldemirBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 13, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 5, Burak Can Yıldızlı 21, Mc Adoo 6, İsmet Akpınar 8, Durisic 22, McKissic 17, OğuzSavaşTEKSÜT BANDIRMA: Şehmus Hazer 4, Kalinoski 11, Hummer 20, Terry 13,...

Beşiktaş Sompo Sigorta - Teksüt Bandırma: 97-82, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 13, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 5, Burak Can Yıldızlı 21, Mc Adoo 6, İsmet Akpınar 8, Durisic 22, McKissic 17, OğuzSavaş

TEKSÜT BANDIRMA: Şehmus Hazer 4, Kalinoski 11, Hummer 20, Terry 13, Smith 19, Prewitt 6, Erkan Yılmaz, Sadık Emir Kabaca 5, Atakan Erdek, Alperen Şengün 4

1'İNCİ PERİYOT: 23-11

DEVRE: 51-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-54

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Beşiktaş Sompo Sigorta evinde ağırladığı Teksüt Bandırma'yı 97-82 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki ikinci galibiyetini elde ederken, konuk takım ise 2'nci kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, ilk çeyreği 23-11 üstün tamamladı. 2'nci periyotta da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar farkı daha da açtı ve devreye 51-31 önde girdi.3'üncü çeyrekte de oyunda üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip  tempolu oyunun sürdüren siyah-beyazlılar son çeyreğe 74-54 üstün gitti. Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş Sompo Sigorta, karşılaşmadan 97-82 galibiyetle ayrıldı.


Beşiktaş, Bandırma, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:35 Kaynak: DHA
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