Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek
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Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta averajla 6. sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 4'ünü kazanıp 2'sinde yenilen Fransız ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Sigorta, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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