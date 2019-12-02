Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın JDA Dijon'u konuk edecek

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Grupta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta averajla 6. sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 4'ünü kazanıp 2'sinde yenilen Fransız ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.



