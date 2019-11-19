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Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın Neptunas Klaipeda ile karşılaşacak

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Neptunas Klaipeda'ya konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın Neptunas Klaipeda ile karşılaşacak, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Neptunas Klaipeda'ya konuk olacak.

Svyturio Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, D Grubu'ndaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Neptunas Klaipeda ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki son maçında Macaristan'ın Falco takımını 74-49 mağlup etmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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