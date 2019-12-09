Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek

Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.

Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

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