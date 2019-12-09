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Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.

Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.

Yunanistan, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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