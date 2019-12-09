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Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek
6 saat önce
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:52 Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.
Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.
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