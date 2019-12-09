Son Dakika › Spor › Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek - Son Dakika Spor
Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek
6 saat önce
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.
Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:11
Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü