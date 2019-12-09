Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, yarın PAOK'u konuk edecek, System.String[]

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Grupta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta son sırada bulunuyor.


Çıktığı maçların 3'ünü kazanıp 4'ünde yenilen Yunanistan ekibi ise averajla 7. basamakta yer alıyor.


Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:11 
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