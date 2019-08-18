Beşiktaş Sompo Sigorta yeni sezon hazırlıklarına başladı!

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ve Kültür Kompleksi'nde başantrenör Dusko Ivanovic yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını yapan siyah-beyazlı takımın, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Çalışmalarının ilk etabını İstanbul
'da gerçekleştirecek Beşiktaş
Sompo Sigorta
, 21 Ağustos'ta Kartepe
'de hazırlıklara devam edecek. Siyah-beyazlı ekip 5-8 Eylül
tarihlerinde TOFAŞ, Türk Telekom
, Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan ve Monaco'nun yer alacağı GSA-Smart Casual Cup 2019'da mücadele edecek. Fransa
'da 12-15 Eylül'de Pro Stars Basketbol Turnuvası'na katılacak siyah-beyazlı takım; Maccabi Tel Aviv
, Le Mans
, Cholet Basket, Strasbourg ve Metropolitans 92 takımları ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar son olarak 18-21 Eylül'de TUBAD Turnuvası'nda Galatasaray
Doğa Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma
ile karşılaşacak.
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