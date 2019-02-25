Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Stada Ulaştı

Beşiktaş Stada Ulaştı

26 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.

Zirve yarışı mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarı tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Polis eskortu eşliğinde yola çıkan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:55 Kaynak: İHA

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