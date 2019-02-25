Beşiktaş Stada Ulaştı
26 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe
'yi konuk edecek olan Beşiktaş
, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park
'a ulaştı.
Zirve yarışı mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarı tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Polis
eskortu eşliğinde yola çıkan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:55 Kaynak: İHA
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