Beşiktaş Stadı'ndaki saldırı öncesi keşif yapan terörist Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kadın teröristin, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı öncesinde olay yerinde keşif yapan şahıs olduğu belirlendi.

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tarlaya gömülmüş ve bir ahırda hayvanların arasında saklanmış 100 LPG-7, 59 roket, 145 elektronik bomba kapsülü, Bixi makineli tüfek, yüzlerce el bombası, bomba yapımında kullanılan çok sayıda çeşitli malzeme ve 77 bin 940 lira ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen mühimmatların terör örgütünün Beşiktaş saldırısında kullandığı mühimmatlarla benzerlik gösterdiği saptandı.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlayarak yetkisizlikle dosyayı, Beşiktaş saldırısının gerçekleştiği bölge itibarıyla İstanbul'a gönderdi.

Fezlekenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığına ulaşmasıyla soruşturmanın seyri değişti.

Savcılık, Diyarbakır'daki operasyonda eşiyle yakalanan şüphelilerden kadın teröristin, MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarına göre, Beşiktaş terör saldırısı öncesinde keşif yapmak için eşiyle İstanbul'a gelen, olayın ardından da Hatay'a kaçan şahıs olduğunu tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede, Beşiktaş saldırısı talimatının "Tolhildan" kod adlı bir terörist tarafından verildiği, saldırıda kullanılan bombaların da Diyarbakır'dan İstanbul'a kurbanlık hayvan ve soğan yüklü kamyonlarda gizlenerek getirildiği tespit edildi.

Benzer mühimmat detayı

Savcılığın talimatı üzerine, operasyonda ele geçen mühimmatların başka saldırılarda kullanılıp kullanılmadığına ilişkin de inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda mühimmatın, 7 Haziran 2016'daki Vezneciler saldırısı, 10 Ağustos 2015'teki Sultanbeyli Polis Merkezi saldırısı, 17 Şubat 2016'daki Ankara Merasim Sokak patlaması ve 17 Aralık 2016'daki Kayseri'de askeri servis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmatlarla benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen fezlekeyle ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Sanıklara verilen cezalar hukuka uygun bulunmuştu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, geçtiğimiz günlerde yerel mahkeme tarafından terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve diğer hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.