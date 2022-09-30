Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı - Son Dakika
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Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı

30.09.2022 22:29

Beşiktaş'ta gece saatlerinde satırlarla birlikte Vodafone Park önüne gelen bir grup, Beşiktaş aleyhine slogan atarak başka bir grupla kavga etti. Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise "6222 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı - Son Dakika
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