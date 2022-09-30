BEŞİKTAŞ STADI ÖNÜNE GELEN SATIRLI GRUPTAN 9 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ STADI ÖNÜNE GELEN SATIRLI GRUPTAN 9 KİŞİ YAKALANDI

30.09.2022 23:02

BEŞİKTAŞ'ta, Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı.

BEŞİKTAŞ'ta, Vodafone Park önüne gelen satırlı bir grup, sloganlar attı. Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise 6222 Sayılı Kanun'a Muhalefet, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve Kasten Yaralama suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ STADI ÖNÜNE GELEN SATIRLI GRUPTAN 9 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ STADI ÖNÜNE GELEN SATIRLI GRUPTAN 9 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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