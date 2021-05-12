Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı

12.05.2021 15:40
Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Dün akşam Vodafone Park'ta Karagümrük'ün Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ortalık karıştı. İki kenar kulübe birbirine girdi. Saha içindeki olay yatıştı ama arbede koridora taşındı. Koridorlar arasında iki taraf birbirine fiziksel temasta bulundu, sinkaflı küfürler havada uçuştu. Çok öfkeli olan Beşiktaşlı Cenk Tosun da kavganın girmek istedi ama personeller tuttu. Beşiktaş ve Karagümrük cephesinin ceza alması bekleniyor.

Karagümrük Beşiktaş maçının skorundan çok dün akşam yaşanan kavga gündemde yer etti. İki kenar kulübe karşılaşmanın bitimiyle birbirine girdi. Saha içinde olay bir süreliğine yatışsa da soyunma odalarına gidilirken gerilim yükseldi. Küfürleşmenin ardından gerilim fiziksel müdahalelere vardı. İki takımın antrenörleri ve futbolcuları birbirine girdi. Olay karakola kadar taşındı.

GHEZZAL'IN MENAJERİNE GÖZALTI

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi. İddiaya göre ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası menajer Hakan Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Korkmaz sonrasında serbest bırakıldı.

CEZA ALMALARI KUVVETLİ

Sergen Yalçın'ın da yaşanan arbedede arada kaldığı aktarıldı. Kavganın içine dahil olmak isteyen Cenk Tosun'u da kulüp personeli sakinleştirdi. İki tarafın da birbirine küfür ettiği, saldırı yaptığı görüntülerle ispatlandı. Bu olay yüzünden iki kulübün de sert cezalar alabileceği belirtildi.

Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı

Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın net görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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