Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak

Karagümrük Beşiktaş maçının skorundan çok dün akşam yaşanan kavga gündemde yer etti. İki kenar kulübe karşılaşmanın bitimiyle birbirine girdi. Saha içinde olay bir süreliğine yatışsa da soyunma odalarına gidilirken gerilim yükseldi. Küfürleşmenin ardından gerilim fiziksel müdahalelere vardı. İki takımın antrenörleri ve futbolcuları birbirine girdi. Olay karakola kadar taşındı.

GHEZZAL'IN MENAJERİNE GÖZALTI

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi. İddiaya göre ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası menajer Hakan Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Korkmaz sonrasında serbest bırakıldı.

SERT CEZALAR YOLDA

Sergen Yalçın'ın da yaşanan arbedede arada kaldığı aktarıldı. Kavganın içine dahil olmak isteyen Cenk Tosun'u da kulüp personeli sakinleştirdi. İki tarafın da birbirine küfür ettiği, saldırı yaptığı görüntülerle ispatlandı. TFF'nin bu görüntüler üzerine harekete geçtiği ve sert cezaların yolda olduğu bildirildi.