Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak - Son Dakika

Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak

12.05.2021 16:02

Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından stat koridorunda büyük gerginlik yaşanırken, iki kenar kulübe birbirine girdi. İki tarafın birbirine fiziksel temasta bulunduğu arbedede, küfürler de havada uçuştu. Yaşananların ilk görüntülerinin de ortaya çıkmasının ardından TFF'nin iki kulübe de ceza vermesi bekleniyor.

Karagümrük Beşiktaş maçının skorundan çok dün akşam yaşanan kavga gündemde yer etti. İki kenar kulübe karşılaşmanın bitimiyle birbirine girdi. Saha içinde olay bir süreliğine yatışsa da soyunma odalarına gidilirken gerilim yükseldi. Küfürleşmenin ardından gerilim fiziksel müdahalelere vardı. İki takımın antrenörleri ve futbolcuları birbirine girdi. Olay karakola kadar taşındı.

GHEZZAL'IN MENAJERİNE GÖZALTI

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Alassane Ndao, takım otobüslerinin bulunduğu alanda karşı karşıya geldi. İddiaya göre ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sonrası menajer Hakan Korkmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Korkmaz sonrasında serbest bırakıldı.

SERT CEZALAR YOLDA

Sergen Yalçın'ın da yaşanan arbedede arada kaldığı aktarıldı. Kavganın içine dahil olmak isteyen Cenk Tosun'u da kulüp personeli sakinleştirdi. İki tarafın da birbirine küfür ettiği, saldırı yaptığı görüntülerle ispatlandı. TFF'nin bu görüntüler üzerine harekete geçtiği ve sert cezaların yolda olduğu bildirildi.

Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak

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Son Dakika Spor Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak - Son Dakika Spor


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