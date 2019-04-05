Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı

48 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.

Beşiktaş, Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 93. yaş gününde saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan paylaşımda, "5 Nisan 1926 yılında Hendek'te dünyaya gelen, Beşiktaşımıza hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar boyunca hizmet eden, sayısız başarıya imzasını atan, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı 93. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabında ise "İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014'te vefat etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü, Süleyman Seba, Spor
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