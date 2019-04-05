Beşiktaş, Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı
2 saat önce
Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba'yı doğum gününde andı.
Beşiktaş Kulübü
, merhum onursal başkan Süleyman Seba
'yı doğum gününde andı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı 93. yaş gününde saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan paylaşımda, "5 Nisan
1926 yılında Hendek'te dünyaya gelen, Beşiktaşımıza hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar boyunca hizmet eden, sayısız başarıya imzasını atan, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı 93. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübünün Twitter
hesabında ise "İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin" başlığıyla bir video paylaşıldı.
Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014'te vefat etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: AA
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