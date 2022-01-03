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SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti - Son Dakika

SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti

03.01.2022 14:54

SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gittiAta SELÇUK / - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti

Ata SELÇUK/ - Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

5 Ocak Çarşamba günü TSİ 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş kafilesi, Doha'ya gitti. Siyah beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Doha'ya hareket etti.

Siyah beyazlı kafilede üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra Oğuzhan Özyakup da yer almadı.

SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti
SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti
SPOR Beşiktaş, Süper Kupa için Katar'a gitti

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Antalyaspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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