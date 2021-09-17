Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.
Beşiktaş'ta 5 eksik
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanında - Son Dakika Spor