Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
14. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Rosier, Soner ve Rick van Drongelen'in arasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, kalecinin sektirdiği topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
24. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu ve durum 1-1 oldu.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.
76'da Samsunspor golü buldu ancak karar ofsayt. Samsunspor kaptığı topta sol kanattan içeriye girdi. Kaleyi karşısına alan Ntcham'ın şutu savunmadan sekip sol kanattaki Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed, kaleci ve savunmayı çalımlayıp golünü attı ancak GOL kararı verilmedi.
84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Omar Colley'in arka direkte vurduğu topu Samsunsporlu oyuncular çizgide çıkardı. Dönen topa Gedson'un kaleye vuruşu Omar Colley'e çarparak ağlara gitti.
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