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Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri, Cenk Tosun ve Colley kaydetti.

26.11.2023 - 17:58,  Güncelleme: 18:42
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

14. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Rosier, Soner ve Rick van Drongelen'in arasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

CENK TOSUN PERDEYİ AÇTI

Penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, kalecinin sektirdiği topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

SAMSUNSPOR HEMEN CEVAP VERDİ

24. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu ve durum 1-1 oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

ABOUBAKAR DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ikinci yarının başında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi

SAMSUNSPOR ATTI AMA OFSAYT

76'da Samsunspor golü buldu ancak karar ofsayt. Samsunspor kaptığı topta sol kanattan içeriye girdi. Kaleyi karşısına alan Ntcham'ın şutu savunmadan sekip sol kanattaki Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed, kaleci ve savunmayı çalımlayıp golünü attı ancak GOL kararı verilmedi.

COLLEY FİŞİ ÇEKTİ

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Omar Colley'in arka direkte vurduğu topu Samsunsporlu oyuncular çizgide çıkardı. Dönen topa Gedson'un kaleye vuruşu Omar Colley'e çarparak ağlara gitti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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