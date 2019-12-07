Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı.

Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.

Son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı.

Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.

5 oyuncu sakat

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bu 5 oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.