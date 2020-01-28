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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla...
6 saat önce
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.
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