Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla...

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla..., System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında oynadıkları Göztepe maçında kural hatası olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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