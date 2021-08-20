Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu. Deplasmandaki iki maçta mağlup oldu Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

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