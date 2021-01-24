Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı

24.01.2021 21:19
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yendi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Bu sezon 14. galibiyetini alan ve puanını 44'e yükselten Beşiktaş, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı.

İç sahada üst üste 8. galibiyet

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından iç sahada Yeni Malatyaspor (1-0), Medipol Başakşehir (3-2), Kasımpaşa (3-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Göztepe (2-1) maçlarını kazandı.

Evinde 5 maç sonra gol yedi

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maç sonra evinde gol yedi.

Bu sezon iç sahada başarılı savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamlamıştı.

Adem Ljajic 217 gün sonra gol attı

Maçın ikinci yarısında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan ve 49. dakikada 1-1 eşitliği sağlayan golü atan Adem Ljajic, 217 günlük gol hasretini sonlandırdı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Yukatel Denizlispor ile 20 Haziran 2020'de oynadığı maçta fileleri havalandıran Ljajic, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sezonun kalan 6 maçında görev alamamıştı. Ljajic, bu sezon da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ligde ve Avrupa kupalarında görev aldığı 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Aboubakar'dan 11. gol

Beşiktaş'ı 77. dakikada 2-1 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, bu sezon ligdeki 11. golünü attı.

Fatih Karagümrük maçında da fileleri havalandıran Aboubakar'ın Göztepe karşısında 32. dakikada attığı gol ise Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, gol kararının ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Sergen Yalçın'ın hamleleri maçı çevirdi

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıdaki hamleleriyle skoru lehine çevirmeyi bildi.

Yalçın'ın ikinci yarıda oyuna sürdüğü Adem Ljajic, attığı golle takımına 1-1 beraberliği sağlarken, 64. dakikada Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre ise Aboubakar'ın golünde ortayı yapan oyuncu oldu.

Necip Uysal oyuna giremedi

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olmak için saha kenarına gelen Necip Uysal, oyuna giremedi.

Oyuncu değişikliği için bir süre bekleyen Necip, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tekrar yedek kulübesine çekildi.

Ünal Karaman yenilgiyle başladı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçta mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı.

Ligdeki son 2 maçında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bu sezonki 7. mağlubiyetini alarak 25 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı - Son Dakika Spor


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