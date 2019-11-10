Beşiktaş'ta 09.05

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BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'ta Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.
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