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Beşiktaş'ta 09.05

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.

Beşiktaş'ta 09.05, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini  duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:55 Kaynak: DHA
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