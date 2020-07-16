Beşiktaş'ta 1.2 milyon euro alan Necip Uysal'a 400 bin euro!

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkarılan necip Uysal'dan da indirim istendi. Kulüpte yabancı oyuncuların bile bu kadar ücret almadığına değinen siyah beyazlı yöneticiler Ahmet nur çebi başkanlığında yaptıkları toplantı sonrasında necip Uysal ile bir görüşme gerçekleştirdiler.



YÖNETİM OLUMLU DÖNÜŞTEN UMUTLU



Yönetim Kurulu 1 milyon 200 bin Euro alan necip Uysal'a yıllık 400 bin Euro verebileceklerini ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladılar. Yıllık garanti ücreti 3'te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda düşünmek istediğini ifade ederek 2 hafta süre istedi. Siyah beyazlılar kulübün alt yapısından yetişen ve yılda yaklaşık 10 milyon TL'ye yakın bir kazanan Necip'in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.



