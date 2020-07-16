Beşiktaş'ta 1.2 milyon euro alan Necip Uysal'a 400 bin euro!
Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro'ya çıkarılan necip Uysal'dan da indirim istendi. Kulüpte yabancı oyuncuların bile bu kadar ücret almadığına değinen siyah beyazlı yöneticiler Ahmet nur çebi başkanlığında yaptıkları toplantı sonrasında necip Uysal ile bir görüşme gerçekleştirdiler.
YÖNETİM OLUMLU DÖNÜŞTEN UMUTLU
Yönetim Kurulu 1 milyon 200 bin Euro alan necip Uysal'a yıllık 400 bin Euro verebileceklerini ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladılar. Yıllık garanti ücreti 3'te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda düşünmek istediğini ifade ederek 2 hafta süre istedi. Siyah beyazlılar kulübün alt yapısından yetişen ve yılda yaklaşık 10 milyon TL'ye yakın bir kazanan Necip'in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 07:58
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta 1.2 milyon euro alan Necip Uysal'a 400 bin euro! - Son Dakika Spor
Son Dakika 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 14:08 İngiltere Savunma Bakanı, Türk İHA'larını yere göğe sığdıramadı: Oyun değiştirici nitelikte 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:47 Yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın yatmaya başlayacak 13:29 Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:54 Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:43 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 11:28 "Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı