Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü...
7 saat önce
Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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