Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü...
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü...

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü...

7 saat önce

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü..., System.String[]

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın
Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Andre Gomes'in ayağı kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]