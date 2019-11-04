Beşiktaş 'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın