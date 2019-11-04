Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan şoför adliye ye sevk edildi

İstanbul Halk Otobüsleri AŞ Başkan Vekili Nihat Pelen: "Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlara değil"

"Yüzde 99 yolcuyla şoför arasında olan bir kargaşa var"

" Bizim aracımızın 21 metre fren izi var"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, İstanbul Halk Otobüsleri AŞ Başkan Vekili Nihat Pelen,"Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlara değil.

Yüzde 99 yolcuyla şoför arasında ola bir kargaşa var. Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Şoförün psikolojik bir şeyi yok" dedi.

Beşiktaş'ta dün saat 16.30 sıralarında güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmıştı. Kaza da 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişide yaralanmıştı. Kaza sonrası cinnet geçirip denize atlayan şoför gözaltına alınmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten şoför Necdet K. adliye ye sevk edildi. Necdet K. adliye ye sevk edilirken, İstanbul Halk Otobüsleri AŞ Başkan Vekili Nihat Pelen basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Bizim şoförümüz eğer kasti bir şey olursa niye frene bassın"

"Bizim aracımızın 21 metre fren izi var" diyen İstanbul Halk Otobüsleri AŞ Başkan Vekili Nihat Pelen, "bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlara değil. Bizim için önemli olan insanlardır. Biz şoförle tam görüşemedik. Yüzde 99 yolcuyla şoför arasında ola bir kargaşa var. İnsanlar diyor ki bile bile durağa girmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Tam net bir bilgimiz yok. Otobüsteki kamerada bir sıkıntı var. Bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Bu 21 metreyi yani bizim şoförümüz eğer kasti bir şey olursa niye frene bassın. Direkt durağa girer. Şoförün psikolojik bir şeyi yok. O anki piskolojiyi tabi ki biz bilemeyiz. Durağa giriyor 50, 100 kişi buna saldırıyor. Kendini korumak için can havliyle denize atlıyor korkudan. Siz kendinizi onun yerine koyun 100 kişi size saldırsa siz ne yaparsınız. Can havliyle kendini savunmuş. Bıçağı bilmiyorum. Yolcudan mı aldı. Kendisinde miydi.