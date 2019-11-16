Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı - Son Dakika

Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı

6 saat önce

Beşiktaş'ta tartıştıkları 1 kişiyi bıçaklayan 2 vale gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta tartıştıkları 1 kişiyi bıçaklayan 2 vale gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede izinsiz valelik yapan 10 vale standı kaldırıldı

HABER- KAMERA: İSTANBUL, DHA

BEŞİKTAŞ Bebek'te sabah saatlerinde Mühacit Bere Ç(22) isimli bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 vale gözaltına alırken bölgede izinsiz vale hizmeti verdiği belirlenen 10 vale standı kaldırılarak bu standları kullananlara idari işlem yapıldı.

Olay sabah saatlerinde Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede izinsiz vale hizmeti veren Mücahit B. ile Oğuz G. isimli iki kişi, Mücahit Bere Ç. isimli bir kişiyi aralarında çıkan tartılma sebebiyle yaraladı. Olay sonrasında çalışma başlatan polis, şüpheliler Mücahit B. ile Oğuz G'yi gözaltına aldı. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda izinsiz çalıştıkları belirlenen 10 vale standı kaldırıldı.

Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı

Beşiktaş, Bebek, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BEŞİKTAŞ'TA 1 KİŞİYİ BIÇAKLAYAN VALELER GÖZALTINA ALINDI
Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 05:06:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]