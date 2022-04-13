BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI

13.04.2022 14:20
BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI

BEŞİKTAŞ'ta açıklama yapan "1 Mayıs Tertip Komitesi", Maltepe Meydanı'nda kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için çağrıda bulundu.

BEŞİKTAŞ'ta açıklama yapan "1 Mayıs Tertip Komitesi", Maltepe Meydanı'nda kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için çağrıda bulundu.

Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya gelen "1 Mayıs Tertip Komitesi" basın açıklaması yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB genel başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Grup 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankart açtı. Maltepe Meydanı'nda kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için çağrı yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerde gerçekleştireceğimiz 1 Mayıs buluşmalarına tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bu ülkenin gerçek sahiplerini 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza yan yana olmaya çağırıyoruz. Emeğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Yapılan basın açıklamasının ardından grup bildiri dağıtırken, polis açıklama boyunca çevrede güvenlik önlemi aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI
BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI
BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI
BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI
BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS AÇIKLAMASI - Son Dakika


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