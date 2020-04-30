Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü hazırlıkları yapıldı - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırladığı çalışmalarda koronavirüs salgınıyla birlikte anlamları daha da güçlenen 'İş, emek ve dayanışma' kavramlarına vurgu yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu nedenle 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Bayramı alanlarda kitlesel olarak kutlanamayacak. Bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi 1 Mayıs'a özel anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye ilçenin birçok noktasına, belediye emekçileri ve sağlık çalışanlarının bu süreçteki emeklerine saygı vurgusunu ön plana çıkaran 'İş, Emek ve Dayanışma' kavramlarının sözcük anlamlarının yer aldığı afişler astı. Billboardlarda; gerek sahada gerekse iş yerlerinde çalışan emekçilerin fotoğraflarının yanı sıra koronavirüse karşı mücadelesinde belediye ekipleriyle sosyal mesafeye uyarak çalışan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dayanışma fotoğraflarına da yer verildi. Yapılan çalışma, Başkan Akpolat'ın "Bizim için bazı kelimeler şimdi daha anlamlı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun" mesajıyla paylaşıldı.

Beşiktaş'ın Cadde ve sokaklarını süsleyen çalışmalar, Beşiktaş Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de incelenebiliyor.