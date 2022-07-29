BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNA KORKUSU - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNA KORKUSU

29.07.2022 10:39
BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNA KORKUSU

BEŞİKTAŞ'ta 12 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina hırsızların ve evsizlerin mekanı haline geldi.

BEŞİKTAŞ'ta 12 yıldır yıkılmayı bekleyen metruk bina hırsızların ve evsizlerin mekanı haline geldi. Bu durumdan rahatsız olan mahalleli, her gün hırsızlık yaşandığını söyleyerek binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Metruk binadaki hırsızlık olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gayrettepe Mahallesi'nde bir sokakta bulunan 8 katlı 24 dairelik bina 12 yıl önce boşaltıldı. Binanın etrafı demir bariyerler ile kapatıldı. Ancak 12 yıldır ne yıkılan ne de tadilat yapılan bina, evsiz ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Hırsızlar ise, pencere kapı gibi binada buldukları herşeyi çaldı. Sürekli hırsızlık yaşandığını belirten mahalleli binanın yıkılmasını istiyor.

KAPIYI SÖKMEK İÇİN TOPRAĞI KAZDI

Binada yaşanan hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin birinde kağıt toplayıcı, binanın demir bariyerler ile kapalı olan kapısını yerinden söküp çaldı. Başka biri ise binada bulduğu kabloları alıp giderken yan tarafta bulunan iş yerinin güvenlik görevlilerine yakalandı. Bir diğer görüntüde de hırsız binada ne kadar demir parçası varsa sırtına yükleyip götürüyor. Ayrıca mahalleli binada kalan evsizler nedeniyle çok sayıda yangın çıktığını söyleyerek duruma isyan ediyor.

"TİNERCİLER 3 GÜNDE BİR BU BİNAYI YAKIYOR"Metruk binanın olduğu sokakta berber dükkanı olan Şükrü Polat "Tinerciler 3 günde bir bu binayı yakıyor. Burada oturanları sürekli rahatsız ediyorlar. Karşısındaki binada boştu, tinerciler yakınca o binayı yıktılar. Bu bina bir türlü yıkılmadı. 3 günde bir itfaiye, polis, ambulans  geliyor. Baya bir sıkıntılı yani burası. Binayı söke söke bitiremediler, sadece duvarlar kaldı zaten. Onları da alsalar da millet rahatlasa bari. Burada oturan herkes bu durumdan rahatsız. Burada imza topladık, belediyeye, emniyete şikayette bulunduk şu ana kadar bir şey olmadı. Demir bariyerlerin 3 gün başında kimse durmasın onları da çalarlar. Burasının bir an önce yıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.Bir başka esnaf olan Murtaza Keleş "Burası 12 yıldır böyle. Binaya giren çıkan belli değil. 7-8 defa yangın çıktı bu binada. Çözüm bulunamıyor. Polis kaç kere geldi ama çözüm yok" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------(Güvenlik Kamerası)-Bir kişinin toprağı kazıp kapıyı çalması-Kapıyı çek çek arabasına yüklemesi-Bir kişinin elinde kablolar ile güvenliğe yakalanması-Bir kişinin hurda demir parçalarını çuvala doldurup gitmesi(Aktüel)-Binadan genel ve yakın detaylar-Binadaki yangın sonrası görüntüsü-Çalınan kapıdan detay görüntü-Şükrü Polat ile röportaj

-Murtaza Keleş ile röportaj


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Kaynak: DHA

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