BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU

19.05.2021 16:32

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Bayraklarla süslü sokaklar, bando ekiplerinin çaldığı marşlarla hareketlendi. Vatandaşlar evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak marşlara hep bir ağızdan eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, pandeminin gölgesinde bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümüne özel, Beşiktaş Belediyesi de birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Belediyeye ait araçlar ve bando ekibi tüm mahalleleri gezerek anons ve marş dinletisi gerçekleştirdi. Evlerin balkonlarına, camlarına çıkan ve dışarıda olan vatandaşlar hep bir ağızdan marşlara eşlik etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki resmi törenin ardından 19 genç sanatçının eserlerinin sergilendiği Ortaköy Hüsrev Kethüda Hamamı'nda bulunan '19' isimli sergiyi ziyaret etti. Sanatçıları desteklediklerini ve yanlarında olduklarını vurgulayan Akpolat, "Burayı çevrimiçi ortamda da ziyaret edebilirler. Sanata ve sanatçıya destek olmak, sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak bizim başlıca görevlerimizden biri" dedi.

"ATATÜRK AİLESİNİ BEŞİKTAŞ'A EMANET ETTİ"

19 Mayıs'ın Beşiktaş için çok daha anlamlı olduğuna dikkat çeken Akpolat, "16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Akaretler'deki evinde annesiyle vedalaşarak Beşiktaş İskelesi'nden Bandırma Vapuruna doğru geçmiş ve Milli Mücadele'yi başlatmıştır. Dolayısıyla ailesini Beşiktaş'a emanet etmiştir. Bu da her 19 Mayıs'ta üzerimizdeki sorumluluk bilincini artırıyor. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Beşiktaş, kültür ve sanatın merkezi. Bu konuda atmamız gereken çok önemli adımlar var. Pandemi koşullarında çalışmaya devam ediyoruz? diye konuştu. GENÇLERİMİZ BU ÜLKENİN GÜCÜNE VE RUHUNA İNANMALI

Akpolat, "Gençlerimiz bu ülkeye, ülkemizin gücüne, kaynaklarına, ruhuna inanmalılar. Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı gençlere armağan ederek de bu mesajı vermiştir. Biz de bu mesajı görünür kılmaya çalışıyoruz" dedi. ELLERİNDE BAYRAKLARLA 19 MAYIS'I KUTLADILAR

İzmir'den gelen Berna Yağcı, "Çok coşkulu ve güzel bir ortam. Harika bir organizasyon olmuş. Marşlar insanı duygulandırıyor. Özellikle İzmir Marşı'yla başlanması beni daha da coşturdu. Bayramımız kutlu olsun" dedi. Bayrak sallayarak bando ekibine eşlik eden Sultan Topçu da, "Halkımızı unutmuyorlar bu etkinlikler çok güzel. Marşları böyle duymak çok güzel oluyor. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Eşi ve çocuğuyla kutlamalarda bulunan Oya Aydoğan, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa dışarıdayız ve 19 Mayıs'ı kutluyoruz. İnşallah daha güzel günlerimiz olur ve daha güzel bayramlar kutlarız? diye konuştu. 8 yaşındaki kızı Zeynep Sade Aydoğan ise, 'Bayram olduğu için çok mutluyum. Herkese iyi bayramlar, bu marşları biliyorum, daha önce de dinledim. Herkese iyi bayramlar" dedi.

Beşiktaş sokaklarında saat 19.19'da Atatürk ve silah arkadaşları için, vatandaşlara İstiklal Marşı ve 10.Yıl Marşı dinletilecek. Ayrıca herkes @Dinlebikitap uygulaması üzerinden ücretsiz olarak, gün boyunca Atatürk'ün gençliğe emaneti, ölümsüz eseri Nutuk'u dinleyebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU

Mustafa Kemal Atatürk, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU - Son Dakika


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