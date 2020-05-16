Beşiktaş?ta 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika

Beşiktaş?ta 19 Mayıs kutlamaları başladı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ, 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI BU SENE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLUYOR.

Beşiktaş?ta 19 Mayıs kutlamaları başladı, System.String[]
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ, 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NI BU SENE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLUYOR. BUGÜN BAŞLAYAN 'İLK ADIM MOBİL KORTEJİ' İLE BEŞİKTAŞ'IN MAHALLERİNDE KUTLAMA ANONSLARI YAPILARAK BAYRAM COŞKUSU YAŞANMAYA BAŞLADI.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl stadyumlar, okullar, caddeler yerine tüm coşkusuyla evlerde kutlanacak. Ancak, Beşiktaş Belediyesi komşuları için Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. Yıl dönümüne özel birbirinden farklı etkinlikler düzenledi.

Her 16 Mayıs'ta kortej halinde Akaretler Atatürk Müzesi'nden başlayıp Beşiktaş sahilde son bulan İlk Adım yürüyüşü bu yıl resmi araçlardan oluşan mobil kortej ile gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yapılan yürüyüşte, bir anons aracının üzerindeki 6 kişilik bir bando ekibi Beşiktaşlılara bayram coşkusu yaşattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katıldığı İlk Adım Mobil Korteji Başkan Akpolat'ın denize çiçek bırakmasıyla son buldu.

?BU YÜRÜYÜŞÜ YÜREĞİNDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİ YANAN YURTTAŞLARIMIZ ADINA YAPTIK?

İlk Adım Mobil Kortejine katılan ve kortej sonunda denize çiçek bırakan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Bugün Beşiktaş için çok özel bir gün. Bağımsızlık yolunda ilk adım yürüyüşü bizim her sene yaptığımız, gelenekselleşmiş bir programımız. Tabi 101. Yılı kutluyoruz. Pandemi süreci nedeniyle her yıl binlerce kişiyle yaptığımız bu yürüyüşü, bugün kısıtlı katılımcıyla yaptık. Bu yürüyüşü evlerinde oturan, evde kalmaya devam eden ama yüreğinde bağımsızlık ateşi yanan bütün yurttaşlarımız adına yaptık. Yüreğinde o duyguyu hisseden milyonlar adına yaptık. Akaretlerdeki müzeden başlayarak, mahallelerimizi dolaşarak bu alana geldik' ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK ATEŞİ BEŞİKTAŞ'TAN YANDI

'Bağımsızlık ateşi Beşiktaş'tan yandı' diyen Başkan Akpolat, 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919'da akaretlerdeki evinde annesiyle helalleşerek yola çıktı. ve bu alanda bir kartal istimbotuna binerek kendisini Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuruna bindi. Yani bağımsızlık ateşini Beşiktaş'tan yaktı. Giderken annesiyle helalleşirken, Validesini Beşiktaşlılara emanet etti. O yüzden Beşiktaşlılar olarak sorumluluğumuz çok büyük. Hem yurttaşlar hem yöneticiler olarak burada yaşayan herkes için bunu söyleyebilirim. O'nun mücadele azmi ve kararlılığı bizim yolumuzu aydınlatıyor. Bandırma vapuruna giderken 'Paşam bu vapur sizi Samsun'a kadar götürmez' dediler. Ama O, aldırış etmedi. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıktı. Düşman askerlerini görünce 'Geldikleri gibi giderler' dedi. O'nun kararlılığı bugünlerde de bizim, yaşadığımız Pandemi sürecinde verdiğimiz mücadelede yolumuza ışık tutuyor. Hangi koşulda olursak olalım, bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Gençliğe hitabede verdiğimiz söz gibi, bu sözümüzün de arkasında duracağız? şeklinde konuştu.


Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş?ta 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika

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