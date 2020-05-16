Beşiktaş?ta 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika

Her 16 Mayıs'ta kortej halinde Akaretler Atatürk Müzesi'nden başlayıp Beşiktaş sahilde son bulan İlk Adım yürüyüşü bu yıl resmi araçlardan oluşan mobil kortej ile gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak yapılan yürüyüşte, bir anons aracının üzerindeki 6 kişilik bir bando ekibi Beşiktaşlılara bayram coşkusu yaşattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın da katıldığı İlk Adım Mobil Korteji Başkan Akpolat'ın denize çiçek bırakmasıyla son buldu.

?BU YÜRÜYÜŞÜ YÜREĞİNDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİ YANAN YURTTAŞLARIMIZ ADINA YAPTIK?

İlk Adım Mobil Kortejine katılan ve kortej sonunda denize çiçek bırakan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Bugün Beşiktaş için çok özel bir gün. Bağımsızlık yolunda ilk adım yürüyüşü bizim her sene yaptığımız, gelenekselleşmiş bir programımız. Tabi 101. Yılı kutluyoruz. Pandemi süreci nedeniyle her yıl binlerce kişiyle yaptığımız bu yürüyüşü, bugün kısıtlı katılımcıyla yaptık. Bu yürüyüşü evlerinde oturan, evde kalmaya devam eden ama yüreğinde bağımsızlık ateşi yanan bütün yurttaşlarımız adına yaptık. Yüreğinde o duyguyu hisseden milyonlar adına yaptık. Akaretlerdeki müzeden başlayarak, mahallelerimizi dolaşarak bu alana geldik' ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZLIK ATEŞİ BEŞİKTAŞ'TAN YANDI