Beşiktaş'ta 19 Mayıs kutlamaları İlk Adım Yürüyüşü ile başladı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında dört gün boyunca sürecek olan festival düzenleyen Beşiktaş Belediyesi, kutlamalara 16 Mayıs'ta düzenlediği 'İlk Adım Yürüyüşü' ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Akaretler'de bulunan evinin önünden coşkuyla başlayan yürüyüş, Bandırma Vapuru'na geçiş yaptığı iskelede son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru'na binmek üzere Beşiktaş İskelesi'nden yola çıkarak Milli Mücadele ateşini başlattı. Beşiktaş Belediyesi de böylesine özel bir anlam taşıyan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 4 gün sürecek olan bir festival programı ile kutlamaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele ateşini başlattığı Akaretler'deki evinin önünden 'İlk Adım Yürüyüşü' ile marşlar eşliğinde Barbaros Meydanı'na yürüyen vatandaşlar, Beşiktaş İskele'den Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na geçiş yaptığı noktaya karanfiller bıraktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşa eşlik etti. Ardından lise öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı.

"TÜRKİYE'YLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ KARARLAR VERDİĞİ YER BEŞİKTAŞ"

Bu kutlamaların Beşiktaş'ta gelenekselleştiğini belirten Başkan Rıza Akpolat, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı Mücadelesini bizim yürüyüşe başladığımız noktadan yola çıkıp iskelede Bandırma Vapuru'na geçerek başlattı. Beşiktaş; Mustafa Kemal Atatürk'ün evinin olduğu, Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Dolmabahçe'nin önüne düşmanlar geldiğinde 'Geldikleri gibi giderler' dediği, hayatıyla ve ülkemizle ilgili en önemli kararları verdiği yerdir. Ayrıca hayata gözlerini yumduğu yerdir. Biz de burada görev yaparken bunun bilinciyle hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"MİLLETÇE DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ"

Kutlamalarının ilk gününe coşkuyla başladıklarını ifade eden Başkan Akpolat, "Bugün burada yaptığımız etkinlikten sonra Sanatçılar Parkı'nda etkinliklerimiz olacak. Yarın yine aynı yerde saat 17.00'den itibaren etkinlikler olacak. Çarşamba günü de Barbaros Meydanı'nda etkinliklerimiz olacak ve sonrasında Duman konserimiz olacak. En son gün yine bu meydanda Zeynep Bastık konseri olacak. Dört günü doyasıya, hep beraber, milletçe el ele kutlayacağız" dedi.

"GENÇLER GİTMESİN, ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Beşiktaş'ın yerlisi olduğunu belirten 40 yaşındaki Ayten Nalcı, "Bu bayram, gençlerin olsa da ben de Mustafa Kemal Atatürk için buradayım. Yürüyüşe hemen onun evinin önünden başlayacağız. Tabii bayramımızı düzenlenen diğer etkinliklerle de kutlayacağız. Ben gençlerimize 'Atatürk'ü bu güzel vatanımızı, toprağımızı hep sevsinler' diye seslenmek istiyorum. Ülkemizin onlara ihtiyacı var." diye konuştu.

"MİLLETİME EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİM"

Bayramını kutlamaya gelen 17 yaşındaki Başar Erkılıç ise "Bütün gençlerin bayramı kutlu olsun. Biz de burada arkadaşlarımızla halk oyunları dansı yapıp vatandaşımıza göstermek istiyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. 19 Mayıs benim için çok şey ifade ediyor. Genç olmak güzel bir şey. Bu yaşlarımız gerçekten çok önemli. Öncelikle kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben de okuyorum. İleride milletime en güzel hizmeti vermeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

ETKİNLİK DETAYLARI

Konserler, söyleşiler, gösteri ve aktivitelerin yer alacağı Beşiktaş Gençlik Festivali ise 16-19 Mayıs tarihlerinde Sanatçılar Parkı ve Barbaros Meydanı'nda gerçekleşecek. 16-17 Mayıs tarihlerinde festivale ev sahipliği yapacak olan Sanatçılar Parkı sahnesinde üniversite gruplarının konserleri, üniversiteler arası münazara etkinliği, Nilay Örnek, Aylin Balboa, Celil Nalçakan ve Can Yılmaz'ın katılımları ile Kafa Dergisi Söyleşisi ve Rüştü Onur Atilla ile Doğan Akdoğan'ın yıllardır süren hoş sohbetlerini sahneye taşıdıkları Abur Cubur Show olacak.