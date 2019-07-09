Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta 2 isim kampa katılıyor
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Beşiktaş'ta 2 isim kampa katılıyor

2 saat önce

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Tlyer Boyd ve Lewis Holtby ile anlaşma sağlandı.

Beşiktaş'ta 2 isim kampa katılıyor, System.String[]
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Tlyer Boyd ve Lewis Holtby ile anlaşma sağlandı. 2 futbolcu da önümüzdeki günlerde Riva'da yapılan hazırlık kampında takıma dahil olacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2 isimde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir ilgilendiği Tyler Boyd konusunda Portekiz kulübü Guimaraes ile anlaşmaya vardı ve bu futbolcunun transferini tamamladı. Beşiktaş'ta kadroya dahil edilen bir diğer isim ise Lewis Holtby. Hamburg ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu için bir süredir görüşmelerini yürüten Beşiktaş, bu oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Holtby sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak. 4 sezon boyunca Hamburg forması giyen Holtby, daha önce Premier Lig'de Tottenham'da oynamıştı. Başarılı futbolcu ayrıca Almanya Milli Takımı formasını da giydi.

Boyd transferi tamamlandı

Siyah-beyazlılarda bir diğer gelişme de Boyd konusunda yaşandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen ABD'li oyuncu Tlyer Boyd için uzun süredir Portekiz ekibi Guimaraes'le görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, bu rakamı da taksitle verecek. Beşiktaş, Boyd'u önümüzdeki günlerde Riva'da gerçekleşen kampa dahil edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Spor
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