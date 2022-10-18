Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

18.10.2022 02:49

İstanbul Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen kafede yangın sırasında müşteri olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın Erzurum 3. sayfa haberi | Erzurum'da metruk binada yangın Erzurum 3. sayfa haberi | Erzurum'da metruk binada yangın
Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:03 Kış yaklaştığını hissettiriyor! Meteoroloji 4 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı
08:01 Esir takası sürüyor: Rusya 108 kadın esiri, Ukrayna ise 72'si denizci olmak üzere 110 kişiyi serbest bıraktı
07:23 Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
22:35 Cem Yılmaz, 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllara kral
07:04 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı
02:52 Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlara 3 yıla kadar hapis cezası! Basın Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 08:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement